Confirman negociación Irán - EE.UU. este domingo en Suiza





El diálogo entre Estados Unidos e Irán debe comenzar este domingo (21.06.2026) en Suiza con el objetivo de poner fin a la guerra, tras la llegada de la delegación iraní y a la espera del arribo del vicepresidente estadounidense, anunciaron fuentes de Irán y Paquistán.

El avión en el que viajaba la delegación iraní aterrizó en Zúrich, desde donde se dirigirá a Bürgenstock, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció negociaciones "técnicas" el domingo entre iraníes y estadounidenses, con la presencia de representantes de los países mediadores Qatar y Pakistán.

El Gobierno de Pakistán confirmó también este sábado que las conversaciones a nivel técnico para negociar el acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán el domingo.

"Como continuación a la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", confirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní. (afp, efe, reuters, ap)

Vance parte a Suiza para negociar con iraníes

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este sábado (20.06.2026) hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock.

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", declaró a los medios antes de tomar el avión a las 16:19 hora local (20:19 GMT).

Vance se sumará al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes ya se encuentran en Suiza.

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero. (efe, afp, reuters, ap)

Equipo negociador iraní de alto nivel llega a Suiza

Un equipo de alto nivel de Irán llegó a Suiza el sábado para mantener conversaciones de paz con Estados Unidos, según informaron medios estatales iraníes, mientras que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, partía de Washington para asistir a reuniones que Pakistán anunció que comenzarán el domingo.

La delegación iraní estuvo encabezada por el negociador principal, Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento de la nación persa e incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, así como a altos funcionarios de seguridad, del banco central y del sector petrolero, según informaron medios iraníes.

La televisión estatal iraní difundió un vídeo en el que se veía la llegada de los negociadores iraníes a Suiza.

En tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, también partieron hacia Suiza a última hora del sábado.

Estaba previsto que las conversaciones comenzaran el viernes, pero los iraníes cancelaron sus planes de asistir debido a la escalada de los combates en el Líbano. (reuters, ap)

Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado (20.06.2026) que "no habrá peajes" en el estrecho de Ormuz "durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo".

El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos no hizo alusión al cierre del estrecho de Ormuz anunciado hoy por Irán como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran "impuestos por y para los Estados Unidos de América —en caso de que no se concrete el acuerdo— por los servicios prestados como 'ángel de la guarda' a los países de Oriente Medio, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros". (efe, afp)

EE.UU. se mantiene "vigilante" ante anuncio de cierre de Ormuz

El ejército estadounidense declaró este sábado (20.06.2026) que se mantenía "presente y vigilante" en el estrecho de Ormuz, poco después que Irán anunciara el cierre de esta vía marítima clave.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes", afirmó el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

El Centcom también afirmó que decenas de buques mercantes pasaron hoy por el estrecho de Ormuz, sin hacer alusión directa al cierre declarado por Irán debido a la violación del alto el fuego en el Líbano.

"El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales", dijo el Centcom en un comunicado. (afp, efe)

Vance anuncia que viajará a Suiza para negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó este sábado (20.06.2026) que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News, dos días después de posponer inesperadamente un viaje previsto para discutir los próximos pasos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que antes había informado del cierre del paso marítimo en represalia por los ataques de Israel en Líbano.

El vicepresidente señaló que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en Suiza ocupándose de "algunos de los aspectos técnicos" de las conversaciones con Irán. (afp, Reuters)

Los preparativos para negociaciones EE.UU.-Irán continúan en Suiza

Las reuniones preparatorias para posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock continúan en ese apartado enclave del centro de Suiza pese a la incertidumbre que las rodea después que la parte iraní las suspendiera el viernes, indicaron este sábado (20.06.2026) fuentes diplomáticas suizas.

Según señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético en un comunicado, continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

La televisión nacional RTS indicó que en el lugar se encuentran "delegaciones técnicas" de Estados Unidos e Irán, así como de los mediadores Qatar y Pakistán, también indicó que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, estaría presente en Bürgenstock, por lo que es probable que la cuestión nuclear esté en la agenda de las discusiones. (efe, ap)

Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel en Líbano

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos". Este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo", advirtió.

Asimismo, afirmó que "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones". (afp/ap)

Al menos 16 personas mueren en ataques israelíes en Líbano horas después del alto al fuego

Bombardeos israelíes en el Líbano causaron la muerte de al menos 16 personas este sábado, según la Defensa Civil libanesa, horas después de que entrara en vigor un cese al fuego con Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano indicó que aviones de combate y drones israelíes alcanzaron múltiples puntos en el sur del país y en el valle de la Becá.

Un funcionario militar israelí declaró que Hezbolá disparó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano durante la noche, lo que provocó ataques contra "objetivos de Hezbolá". (reuters/afp)

Soldado libanés muere en ataque israelí

El ejército libanés afirmó que uno de sus soldados falleció por "un bombardeo enemigo israelí" en el sur del país, a pesar del nuevo alto al fuego anunciado un día antes entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

El deceso se produjo cerca de la ciudad meridional de Nabatieh, dijo el ejército. "La continuación de los brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", afirmó el ejército. (afp/efe)