Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

La justicia de El Salvador condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.

El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por estos miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, múltiples casos de extorsión a comerciantes, la invasión de viviendas y tráfico de drogas.

Agregó que los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción".

El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía. "Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas", detalló.

La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

A mediados de diciembre, familiares de salvadoreños presos que claman su inocencia pidieron a la Corte Suprema que declare "inconstitucional" el régimen de excepción. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, en las cárceles han muerto 454 salvadoreños desde 2022.

Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.

Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.