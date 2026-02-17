¿Cómo logró Jeffrey Epstein amasar su inmensa fortuna?

Jeffrey Epstein creció en el seno de una familia trabajadora de Coney Island, Nueva York. Gracias a sus contactos y sin haber terminado la universidad, Epstein consiguió un trabajo en el banco de inversión Bear Stearns, lo que le permitió comprender el mundo de las finanzas. En 1980, fue nombrado socio comanditario.

Después de cinco años, dejó el banco, pero el tiempo pasado allí y sus contactos le sirvieron como carta de presentación.

Jeffrey Epstein, misterioso y actor financiero

"Era un enigma", dijo Charles Gasparino, corresponsal sénior de Fox Business Network, en el documental de Netflix de 2020 Jeffrey Epstein: Filthy Rich. (Jeffrey Epstein: asquerosamente rico). Normalmente, la gente de Wall Street deja huellas, pero Epstein era escurridizo.

"Era un tipo del que se hablaba mucho, pero que no tenía mucha presencia en el mundo de las inversiones", comentaba Gasparino.

Presuntos vínculos de Epstein, estafa piramidal

También en el documental de Netflix, Steven Hoffenberg, exdirector ejecutivo de Towers Financial Corporation, aseguraba conocer parte de la historia.

A finales de la década de 1980, contrató a Epstein, su "cómplice", según se dice en una entrevista del documental. Hoffenberg dirigía lo que resultó ser una estafa piramidal de 460 millones de dólares.

Epstein "se hizo cargo de la parte de valores, de los activos falsos, manipulaba el precio de las acciones y negociaba con ellas ilegalmente", según Hoffenberg.

En 1993, todo se vino abajo. Hoffenberg se declaró culpable y fue condenado a 20 años de prisión. En cambio Epstein jamás fue acusado de delito alguno.

La conexión con Les Wexner

A mediados de la década de 1980, Epstein conoció a Les Wexner, un magnate minorista con sede en Columbus, Ohio, responsable de Victoria's Secret y The Limited. Epstein se convirtió en su asesor financiero y obtuvo el control de las finanzas del multimillonario en 1991.

Él y Wexner se separaron en 2007, cuando un escándalo envolvió al financiero. Solo entonces Wexner descubrió que Epstein "se había apropiado indebidamente de grandes sumas de mi dinero y mi familia", como escribió más tarde.

¿De dónde procede la riqueza inicial de Epstein?

Epstein robó o malversó varios cientos de millones de dólares pertenecientes a Wexner, según un informe de la fiscalía estadounidense publicado recientemente.

"Esos actos ilícitos, junto con los honorarios que Epstein se pagó a sí mismo por sus servicios a Wexner, parece representar prácticamente la totalidad de la riqueza de Epstein", redactaron los abogados en el informe. Se vendió a sí mismo un jet privado que pertenecía a Wexner por una fracción del precio. Y operó de manera similar con una casa adosada en la ciudad de Nueva York y con otras propiedades.

En 2008, devolvió 100 millones de dólares a Wexner en un acuerdo privado, en lugar de enfrentarse a un juicio público. Wexner cortó todos los vínculos con Epstein, pero nunca presentó una denuncia oficial. Aun así, Epstein se marchó con bienes, una enorme cantidad de dinero en efectivo y la influencia necesaria para acceder a una lista cada vez mayor de personalidades importantes, como Bill Clinton, Rockerfeller o Leon Black, multimillonario de capital privado.

A lo largo de los años, hubo discretas acusaciones contra él por honorarios excesivos o explotación, pero parece que Wexner es el único que lo denunció públicamente por robo.

El papel de JP Morgan y Deutsche Bank

Incluso después de que Epstein fuera registrado como delincuente sexual en 2008 y pasara un tiempo en prisión, muchas personas seguían acudiendo a él en busca de asesoramiento, hecho que se pone de manifiesto en la última publicación de documentos del Departamento de Justicia. Muchas empresas también parecían satisfechas de haber contratado sus servicios.

Pero dos bancos han sido objeto de un escrutinio especial. Epstein utilizó JPMorgan desde 1998 hasta 2013, cuando este cerró sus cuentas. Una década después, sin admitir ninguna irregularidad, la entidad pagó 75 millones de dólares para resolver las reclamaciones de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y 290 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por un grupo de víctimas de Epstein.

Tras ser expulsado de JPMorgan, Deutsche Bank le permitió abrir una cuenta en 2013. Posteriormente, llegó a tener aproximadamente 40 cuentas antes de que el banco terminara su relación poco antes de su muerte. La entidad alemana lamentó públicamente su vínculo con Epstein y acordó pagar 75 millones de dólares a un grupo de sus víctimas sin admitir ninguna irregularidad.

¿Qué pasó con la fortuna de Jeffrey Epstein?

Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto del mismo año.

Cuando su testamento llegó al tribunal de sucesiones de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde residía, contenía una lista de activos por un total de 577 millones de dólares, incluyendo 56,5 millones en efectivo y casi 194 millones en fondos de cobertura e inversiones de capital privado, además de 112 millones en acciones. Además de las empresas propietarias de sus bienes en las Islas Vírgenes, Nuevo México, Nueva York, Palm Beach y París.

Pero los impuestos, el mantenimiento, los honorarios legales y los cuantiosos acuerdos han erosionado ese patrimonio. Esto no ha impedido que se intente explicar su origen.

El diario New York Times concluyó una investigación de meses en diciembre de 2025. Tras revisar miles de páginas de registros, el periódico concluyó que Epstein amasó su fortuna mediante "estafas, robos y mentiras". "Epstein no era un genio financiero, sino un prodigioso manipulador y mentiroso”, según el periódico. "Una y otra vez, demostró estar dispuesto a operar al borde de la criminalidad y dinamitar relaciones en su búsqueda de riqueza y poder".