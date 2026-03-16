¿Cómo llegó a Sudamérica? Descubren enorme dinosaurio en Brasil con pariente europeo

Un grupo científico identificó una nueva especie de dinosaurio gigante de cuello largo en Brasil, un ejemplar que está emparentado con otro animal prehistórico similar encontrado en España.

El hallazgo refuerza la teoría de que rutas terrestres conectaban Sudamérica, África y Europa hace unos 120 millones de años, cuando gran parte de la masa continental del mundo todavía estaba unida en el supercontinente Gondwana.

El ejemplar encontrado, descrito en un estudio publicado en Journal of Systematic Palaeontology, fue bautizado como Dasosaurus tocantinensis y es uno de los dinosaurios más grandes hallados en Brasil.

Fósiles hallados durante obras de construcción

Los fósiles fueron descubiertos en 2021 durante obras de construcción cerca de Davinópolis, en el estado nororiental de Maranhão. Cuando se identifican hallazgos arqueológicos o prehistóricos, las labores se detienen por ley.

En la zona podría haber más fósiles: "A diferencia de otros yacimientos, que se encuentran principalmente en acantilados costeros o riberas de ríos, la profundidad donde se excavó el Dasosaurus revela una nueva ubicación donde podrían aparecer nuevos fósiles", dice el coautor Manuel Medeiros, profesor de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA), en declaraciones recogidas por el medio Folha de São Paulo.

Se pensaba que eran los restos de un perezoso gigante

Cuando aparecieron los primeros huesos, se creía que eran los de un perezoso gigante. Sin embargo, el primer autor, Elver Mayer, investigador de la Universidad Federal del Valle de São Francisco, señala que al llegar del hallazgo, "vimos claramente que no eran huesos de perezoso, sino mucho más antiguos".

"Concluimos que no se trataba del Cuaternario –período que terminó con la última Edad de Hielo, hace 11.000 años–, sino probablemente de la Formación Itapecuru", de unos 115 millones de años de antigüedad", agrega.

Uno de los más grandes hallados en Brasil

Entre los restos se encontraron huesos de las patas delanteras, costillas, pelvis y un fémur de aproximadamente 1,5 metros, una pieza clave para estimar las dimensiones del animal.

"A medida que avanzaba la excavación durante los días, empezamos a ver la evidencia de ese hueso enorme, que es el fémur", cuenta Leonardo Kerber, paleontólogo de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM).

A partir de ese hallazgo, los investigadores calcularon que el dinosaurio medía cerca de 20 metros de largo: "Hoy sabemos que Dasosaurus está entre los dinosaurios más grandes jamás encontrados en Brasil", agrega.

Especie perteneciente a los titanosauriformes

El nuevo dinosaurio pertenecía a los llamados titanosauriformes, un grupo de saurópodos –como se conoce a los dinosaurios de cuello largo– que también incluía a los titanosaurios, los dinosaurios más grandes jamás encontrados.

"Conserva algunas características compartidas por grupos más derivados, como los titanosaurios, que dominaron Sudamérica unos millones de años después", explica el coautor Bruno Navarro, investigador del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo.

Un linaje europeo que cruzó continentes

El análisis de los restos fósiles indicó que D. tocantinensis es el pariente conocido más cercano de Garumbatitan morellensis, un dinosaurio descubierto en España.

La mejor explicación de cómo llegó hasta aquí es que "su linaje se originó en Europa, se dispersó por Sudamérica, pasando por el norte de África, hace entre 135 y 115 millones de años, un periodo de tiempo muy extenso. Por lo tanto, se trata de un dinosaurio importante que ayudará a completar estas lagunas", asegura Navarro.

Su nombre combina referencias a la región donde fue hallada. Dasosaurus significa "reptil del bosque", mientras que tocantinensis se inspira en el río Tocantins, importante vía fluvial cercana al sitio del descubrimiento.

"Es un hallazgo impresionante. Creo que, hasta el día de hoy, ha sido una de las excavaciones más fascinantes en las que he participado", concluye Kerber.