Comienza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Los mesas de votación abrieron este domingo (21.06.2026) en Colombia para el balotaje de las elecciones presidenciales en las que se escogerá al sucesor del actual mandatario Gustavo Petro entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 a.m. hora local, permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 04:00 p.m., y una vez cierren comenzará el recuento preliminar para saber quien será el presidente del país americano para el periodo 2026-2030.

Las encuestas prevén una segunda vuelta reñida en la que parte como favorito De la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyo por su discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con Petro.

Le sigue Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno. Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales en 1994, Cepeda ha sido defensor de las víctimas del conflicto.



