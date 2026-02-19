Comienza huelga general en Argentina contra reforma laboral de Javier Milei

El gobierno de Argentina afronta este jueves la cuarta huelga general de su gestión, en el día en que la Cámara de Diputados debatirá una polémica reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada.

El paro, que comenzó a la medianoche y durará 24 horas, fue convocado por la principal central obrera del país, que considera que los cambios propuestos por el Gobierno son "regresivos".

La medida de fuerza se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores, al alegar la caída de la competitividad por la apertura indiscriminada de importaciones.

"Le queremos decir al Gobierno que el pueblo le dio el voto no para que le quite derechos", dijo este miércoles Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien auguró que la medida de fuerza será "contundente".

La última huelga general de la CGT fue el 10 de abril de 2025, aunque tuvo un acatamiento dispar porque no se plegó parte del transporte público.

Esta vez buscará vaciar las calles de los grandes centros urbanos. Los principales sindicatos del transporte de pasajeros adhirieron inicialmente a la protesta.

Además, se cancelaron 255 vuelos, en una medida que afecta a 31.000 pasajeros, informó Aerolíneas Argentinas.

A estos se sumaron los trabajadores portuarios que paralizan importantes terminales como el de Rosario, uno de los mayores agroexportadores del mundo.

