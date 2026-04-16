Combustible por las nubes: así responden los países ante el alza global

El aumento del precio mundial del petróleo y del gas natural licuado (GNL) afecta prácticamente a todos los países. Para estabilizar el mercado global, muchos países han liberado parte de sus reservas nacionales de petróleo, pero con escaso éxito. Además, los gobiernos de todo el mundo han abordado la situación con distintas estrategias. DW analiza algunas de ellas.

Europa

En Alemania, el Gobierno ha acordado una reducción del impuesto sobre los combustibles de 0,17 €. Se estima que el déficit de recaudación fiscal resultante ascenderá a 1.600 millones de euros. Además, este año, los empleadores abonarán a sus trabajadores una bonificación única de 1.000 €, exenta de cargas fiscales.

En Dublín, Irlanda, el Gobierno aprobó un paquete integral de medidas por valor de 500 millones de euros. Aproximadamente 500.000 hogares de bajos ingresos recibirán una ayuda para la calefacción. En las gasolineras, se eximirá del pago de los impuestos de 0,22 € por litro de diésel y de 0,17 € por litro de gasolina hasta finales de mayo.

En Turquía, desde 2018 está en vigor un impuesto variable sobre los combustibles, que disminuye cuando suben los precios. Esto permite al Gobierno compensar automáticamente las fluctuaciones, aunque a costa de la recaudación fiscal.

Asia

Muchos países asiáticos se ven directamente afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, ya que obtienen gran parte de su petróleo de la región del Golfo.

Japón y Corea del Sur han respondido limitando los precios de los combustibles. El Gobierno de Tokio está destinando más de cuatro mil millones de euros para mantener el precio promedio de la gasolina en el equivalente a unos 0,91 euros por litro.

Seúl ya había fijado un precio máximo de algo más de 1,30 euros por litro. El Gobierno ha presupuestado alrededor de tres mil millones de euros. El Gobierno surcoreano planea usar la misma cantidad para apoyar a los hogares de ingresos medios y bajos con hasta 350 euros por persona.

China depende mucho menos del petróleo y del gas natural como fuentes de energía que sus dos vecinos del este. El carbón desempeña un papel mucho más importante allí, al igual que las energías renovables. Los precios del combustible en China también son hoy un 30 por ciento más altos que hace dos meses.

India ha reducido su impuesto sobre el combustible en 0,09 € por litro. Esto equivale aproximadamente al 10 por ciento del precio. También ha aumentado los impuestos a la exportación de diésel y carburante de aviación para garantizar que haya más combustible en el país.

África

En Sudáfrica, la autoridad competente fija los precios mensualmente. Desde febrero, el costo de los distintos tipos de gasolina han subido cerca de un 20 por ciento, mientras que el diésel ha aumentado un 40 por ciento. En abril, el Gobierno redujo el impuesto sobre los combustibles en aproximadamente 0,16 € por litro, por lo que actualmente la gasolina cuesta alrededor de 1,27 € por litro y el diésel alrededor de 1,35 €.

En Kenia, la autoridad competente fija un precio máximo. Desde el martes 14 de abril de 2026, están en vigor límites más altos, junto con una reducción de tres puntos porcentuales en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En general, la gasolina ahora cuesta alrededor de un 16 por ciento más, y el diésel incluso un 24 por ciento más. Ambos rondan ahora los 1,36 € por litro.

América

En México, el Gobierno ha establecido un tope informal de precios de alrededor de 1,18 € por litro de gasolina y 1,37 € por litro de diésel para la mayoría de las estaciones de servicio. A cambio, el sector petrolero recibirá aproximadamente 250 millones de euros semanales en ingresos por impuestos a la energía. Sin esto, según la presidenta Claudia Sheinbaum, los precios serían hasta un 25 por ciento más altos.

En Argentina, el Gobierno ha impuesto límites estrictos a los subsidios. En su lugar, ha acordado con la petrolera estatal YPF mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, después de que ya hubieran aumentado alrededor de un 15 por ciento. A cambio, ahora se puede mezclar más etanol con la gasolina y se pospondrá un aumento previsto del impuesto a los aceites minerales. YPF ya se había beneficiado de la liberalización del mercado implementada por el Gobierno actual.

En Estados Unidos, ya se ha desvanecido la esperanza del Gobierno de que los precios de la gasolina se mantuvieran por debajo del umbral de cuatro dólares por galón (alrededor de 0,97 euros por litro). De hecho, se ha producido un aumento del 35 por ciento desde finales de febrero. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha tomado ninguna medida para reducir artificialmente los precios. Por su parte, algunos estados han suspendido el impuesto a la gasolina. En Indiana, por ejemplo, los conductores pagan actualmente 0,04 euros menos por litro.