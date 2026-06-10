Colombia: ordenan "suspensión provisional" del presidente Gustavo Petro

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" hasta el 21 de junio del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

Sin embargo, otras autoridades han recordado que esa instancia de la Cámara Baja no puede suspender de su cargo al jefe de Estado.

Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, argumentó su decisión señalando que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió una investigación contra Petro, denunciado por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima" y "por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta".

"No tiene validez jurídica"

Poco más tarde, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aclaró que dicha comisión no tiene competencia para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro.

"En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", manifestó Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter).

Según la Constitución de Colombia, la citada comisión, en caso de que su investigación encuentre motivo para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado. Por eso, el ministro Benedetti, mano derecha de Petro, agregó: "Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos por la voluntad de una sola representante".

Con Benedetti coincidió el expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras, quien aseguró que la decisión anunciada "no tiene ninguna validez jurídica". En tanto, el congresista colombiano Alejandro Ocampo, miembro de la comisión, dijo que no se ha tomado decisión alguna contra el presidente Petro.

"Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro", expresó Ocampo, también representante del Pacto Histórico. "El presidente Petro sigue en funciones", dijo el parlamentario, que incluso fue más allá, señalando que el tema "ni siquiera se tiene pensado discutirlo".