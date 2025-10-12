Cofundador del Tren de Aragua ofrece diálogo al Gobierno de Colombia

Un fundador de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua ofreció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciar diálogos de paz que conduzcan a la desmovilización de la banda, según una carta cuya veracidad fue confirmada por la oficina del Comisionado de Paz.

Larry Álvarez, alias Larry Changa, envió el documento al mandatario, al Ministerio de Justicia y al Alto Comisionado de Paz en su calidad de "fundador" de la organización que nació dentro del penal venezolano de Aragua, conocido como Tocorón.

Álvarez fue capturado en Colombia el año pasado y permanece en una cárcel de Bogotá.

En la misiva, Álvarez pide ser nombrado "Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización", según el documento firmado por sus abogados y difundido este sábado en redes sociales y medios locales.

El Tren de Aragua está presente en unos ocho países de la región. En julio de 2024, Estados Unidos lo designó "como una importante organización criminal transnacional", lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en ese país.

En agosto pasado, la Corte Suprema colombiana aceptó la extradición de Álvarez a Chile, donde tiene procesos abiertos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

El izquierdista Petro, en el poder desde 2022, aboga por una política de "paz total" para acabar con el conflicto armado que continuó en Colombia tras el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El histórico conflicto colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares, deja ya unos 9,9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.