Cifra de muertos por terremotos en Venezuela aumenta a 1.430

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de fallecidos por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles aumentó a 1.430, mientras que el total de heridos asciende a 3.238.

A esa cifra se suman 3.142 familias damnificados, apuntó el funcionario, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

"A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Según datos oficiales, más de 380 edificios residenciales y 13 hospitales han resultado gravemente destruidos o dañados, además de centros comerciales y otras instalaciones públicas.

Tres días después de los movimientos telúricos, la magnitud del desastre se hace más evidente. Se estima que miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional reconoció que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecen con cada hora que pasa, aunque los rescatistas, llegados de decenas de países de todo el mundo, siguen hallando algunas personas con vida.

Tragedia en Chacao

La peor destrucción se registró en el estado costero de La Guaira y en la capital, Caracas, donde se derrumbaron edificios enteros.

Los equipos de rescate mexicanos que trabajan en el complejo residencial Petunio del distrito Chacao (en Caracas) dijeron que no creían que alguien pudiera haber sobrevivido en su interior, debido a la forma en que se vino abajo la construcción.

"Debido al peso de la estructura, consideran muy improbable que haya sobrevivientes"; dijo el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a través de un video. Las revisiones de la estructura mostraron que las losas de hormigón estaban completamente comprimidas, apuntó.

Esto, mientras las autoridades enfrentan las primeras muestras de malestar de la ciudadanía, que ve poco despliegue del Estado para entregar ayuda.

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