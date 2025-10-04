Cierre del Gobierno en EE. UU. se alarga a la próxima semana

El cierre gubernamental en Estados Unidos se mantendrá la semana que viene, tras el fracaso de una nueva votación el viernes (03.10.2025) en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos no da señales de reducirse.

Los republicanos, con mayoría en la cámara, no lograron reunir los apoyos suficiente de la minoría demócrata para pasar su proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de noviembre.

Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario.

Las agencias federales, y unos 750.000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el miércoles, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso fue incapaz de extender provisionalmente el presupuesto.

La posibilidad de que el Senado se reúna este fin de semana se diluyó, ante la falta de acuerdo entre los representantes de los dos partidos.

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos una prolongación presupuestaria corta, como ha sucedido en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

En el fondo de la polémica yace el denominado Obamacare, todo el complejo sistema de cobertura sanitaria pública mediante subsidios, al que se acogen cerca de 50 millones de estadounidenses.

El sistema actual, que se amplió durante la pandemia del Covid-19, vence a finales de año, y las pólizas que pagan los estadounidenses podrían subir sustancialmente a partir de enero.



