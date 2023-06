Cientos de fans de Rammstein revenden entradas tras escándalo de presuntos abusos

7 de junio de 2023, 9:54 AM

En los últimos años, no era posible adquirir entradas en vísperas de los conciertos de la popular banda alemana, pues estas se agotaban ya con meses de antelación.

"He decidido vender mis entradas para Berlín. Lo hago con pesar porque me encantaba su música, pero no apoyaré un sistema de sexismo y abusos", escribía un usuario.