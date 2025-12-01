Científicos descubren el séptimo sentido: el tacto remoto

Un grupo de científicos afirma que los seres humanos poseen un séptimo sentido: la capacidad de percibir objetos ocultos sin tocarlos directamente, una aptitud que denominan "tacto remoto".

El hallazgo, inspirado en la habilidad de detectar presas bajo la arena de aves playeras como el menor de patas amarillas (Tringa flavipes), fue presentado en la Conferencia Internacional IEEE sobre Desarrollo y Aprendizaje.

El nuevo sentido se sumaría así a la lista de los cinco clásicos —tacto, oído, vista, gusto y olfato—, y el sexto llamado propiocepción, que permite al cerebro conocer la posición de partes del cuerpo sin usar la vista.

Primera evidencia sobre tacto a distancia en humanos

Los investigadores descubrieron esta capacidad tras realizar un experimento comparativo entre robots y doce participantes humanos, que movieron suavemente sus dedos sobre la arena y lograron detectar un cubo oculto tras percibir desplazamientos mínimos en la superficie.

"Es la primera vez que se estudia el tacto a distancia en seres humanos y cambia nuestra concepción del mundo perceptivo (lo que se denomina el ‘campo receptivo’) en los seres vivos, incluidos los humanos", afirma Elisabetta Versace, profesora de psicología y directora del Prepared Minds Lab, en un comunicado de la University Queen Mary.

Mejor desempeño que los robots

Aunque los robots detectaron objetos a mayor distancia durante los ensayos, su precisión fue inferior: los humanos alcanzaron un 70,7% de aciertos, mientras que el sensor táctil del robot produjo numerosos falsos positivos, limitándose a un 40% de precisión.

Esto demuestra que los humanos pueden percibir un objeto antes de verlo o tocarlo. Tanto humanos como robots obtuvieron resultados muy cercanos a la sensibilidad máxima prevista por modelos físicos, plantean los expertos.

"Es un excelente ejemplo de cómo la psicología, la robótica y la inteligencia artificial(IA) pueden combinarse, lo que demuestra que la colaboración multidisciplinaria puede dar lugar tanto a hallazgos fundamentales como a innovaciones tecnológicas", señala el coautor Lorenzo Jamone, profesor asociado de robótica e lA en el University College London.

Implicaciones para el futuro de la robótica y la IA

El autor principal, Zhengqi Chen, estudiante de doctorado del laboratorio de robótica avanzada de la University Queen Mary, sugiere que este hallazgo podría también impulsar nuevas tecnologías de detección en robótica.

"Estos conocimientos podrían servir de base para el desarrollo de robots avanzados capaces de realizar operaciones delicadas, como localizar artefactos arqueológicos sin dañarlos, o explorar terrenos arenosos o granulares, como el suelo marciano o los fondos oceánicos", propone.

"La investigación allana el camino para el desarrollo de sistemas táctiles que hagan que la exploración de lugares ocultos o peligrosos sea más segura, inteligente y eficaz", concluye.

Editado por Jose Urrejola, con información de Universidad Queen Mary, IFLScience y IEEEXplore.