China alza la voz por buques confiscados por EE. UU.

El Gobierno chino acusa a Washington de "violar el derecho internacional" por lo que describe como "incautación arbitraria de los buques de otro país" por parte de Estados Unidos. El país acaba de confiscar un segundo buque que transportaba petróleo de Venezuela.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian declaró el lunes 22 de diciembre, en conferencia de prensa, que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Apoyo a la posición de Venezuela

Lin recalcó que China "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz. Además, Lin aseguró que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".