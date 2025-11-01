Chimpancés muestran pensamiento racional en nuevo experimento

Los científicos han dado un paso más al apuntar que los chimpancés pueden tener más en común con los humanos de lo que se creía hasta ahora, y han sugerido que podrían ser incluso pensadores racionales, al comprobar cómo revisan sus creencias cuando se les presenta nueva información.

Un equipo de investigadores, liderado por científicos de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) y de la Universidad de Utrech (Países Bajos) han aportado pruebas de que los chimpancés, como los humanos, pueden cambiar de opinión en función de la solidez de la evidencia disponible, una característica clave del pensamiento racional. Publicaron los resultados de su trabajo en la revista Science.

Un experimento con pistas y recompensas

Los investigadores trabajaron en el santuario de chimpancés de la Isla Ngamba, en Uganda, y presentaron a los animales dos cajas, una de las cuales contenía comida; primero recibieron una pista que sugería qué caja contenía la recompensa, y más tarde se les proporcionó una evidencia más sólida que apuntaba a la otra caja, y comprobaron cómo cambiaron frecuentemente sus elecciones en respuesta a las nuevas pistas que iban recibiendo.

Este tipo de razonamiento 'flexible' es algo que se asocia con niños de unos cuatro años, por lo que los científicos se mostraron emocionados al demostrar que los chimpancés también pueden hacerlo, informa la nota de la Universidad de Berkeley que resume las conclusiones de la investigación.

Para garantizar que los hallazgos reflejaran un razonamiento genuino y no un instinto, el equipo incorporó experimentos rigurosamente controlados y modelos computacionales.

Esos análisis descartaron explicaciones más simples, como que los chimpancés prefirieran la señal más reciente (un sesgo de actualidad o de inmediatez) o reaccionaran ante la señal más evidente, y los modelos confirmaron que la toma de decisiones de los chimpancés se ajustaba a estrategias racionales de revisión de creencias.

Hacia un mapa evolutivo de la cognición

El estudio, según señala la nota de la citada Universidad, desafía la visión tradicional de que la racionalidad –la capacidad de formar y revisar creencias basadas en evidencia– es exclusiva de los humanos.

Los investigadores, que quieren ahora extender el estudio a otras especies de primates y construir un mapa comparativo de las habilidades de razonamiento a través de las ramas evolutivas, han profundizado en diferentes ramas de la zoología y del comportamiento animal y humano, desde la empatía canina hasta la cognición numérica en niños, y siempre extraen la misma lección: los animales son capaces de mucho más de lo que se supone.

FEW (EFE, Science, Universidad de California en Berkeley)