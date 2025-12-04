Chile avanza a la prohibición de celulares en las escuelas

La legislatura chilena aprobó el martes una ley que prohibiría el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile respaldó el proyecto.

Ahora pasa al presidente Gabriel Boric, quien ha expresado su apoyo a la política, para su aprobación final. La ley entraría en vigor en marzo de 2026.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que las escuelas chilenas se encuentran actualmente plagadas de teléfonos inteligentes, que son "una plaga que... constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y jóvenes".

El diputado conservador Diego Schalper, uno de los autores del proyecto, celebró la aprobación de la ley, afirmando que el uso de teléfonos móviles en niños se asocia con adicciones en línea y "afecta el proceso educativo en las aulas".

El país sudamericano es el más reciente en intentar regular el uso de dispositivos móviles entre los jóvenes mediante una prohibición escolar.

Alrededor del 40% de las escuelas a nivel mundial habían prohibido el uso de teléfonos inteligentes en diversos grados hasta 2024, frente al 30% del año anterior, según la UNESCO.

Estos países incluyen Brasil, Finlandia, Corea del Sur, Países Bajos, Italia y Francia.

¿Cómo funcionaría la ley?

La diputada Marcia Raphael afirmó que el proyecto de ley busca impulsar la concentración, el rendimiento, la vida en comunidad y la salud emocional de los jóvenes.

Según el proyecto de ley, los estudiantes no podrán tener teléfonos en las aulas, ni en las escuelas de educación primaria ni en las de secundaria.

Las excepciones solo están disponibles para estudiantes con necesidades educativas especiales, en caso de emergencia o si un estudiante tiene una condición médica que requiere monitoreo constante a través de un teléfono inteligente.

Salvo la excepción de emergencia, todas las demás excepciones para el uso del teléfono celular requerirán que el estudiante presente un certificado de una autoridad competente que justifique la solicitud.

El proyecto de ley es el resultado de años de presión por parte de padres y docentes en Chile, quienes argumentaron que el uso de teléfonos inteligentes perjudica el aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes.

Según un estudio internacional reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más de la mitad de los estudiantes chilenos informaron que los dispositivos digitales interrumpieron su proceso de aprendizaje.

"Estamos impulsando un cambio cultural para niños, niñas y adolescentes que hoy, más que nunca, necesitan volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para potenciar aún más el aprendizaje”, afirmó el ministro de Educación Cataldo.