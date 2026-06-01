Cepeda y De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje en Colombia

Los candidatos presidenciales colombianos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron este lunes (01.06.2026) debatir antes del balotaje del 21 de junio, que se prevé ajustado. El ultraderechista De la Espriella ganó la primera vuelta el domingo 31 de mayo con el 43% de los votos, mientras que el senador izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente Gustavo Petro, obtuvo el 40,9%.

"Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", lanzó en X (Twitter) Cepeda, de 63 años, que exigió "condiciones para efectuarlo", sin precisar cuáles. "¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron", respondió el ultraderechista, un abogado de 47 años, en referencia a Petro, y pidió a los medios de comunicación "que fijen fecha y hora" para realizar el debate.

Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante la campaña para la primera vuelta, para evitar, explicó, los agravios personales y la "cultura del espectáculo" en torno a la política. De la Espriella asistió a algunos, pero se ausentó de los principales, bajo el argumento de que no iba sin la participación de Cepeda, entonces favorito en todas las encuestas.

No tienen evidencias

Sin embargo, De la Espriella puso un requisito a Cepeda para la realización de este debate: "Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo". Esto, debido a que el izquierdista puso en duda el domingo la exactitud de los resultados provisionales, sin ofrecer pruebas para sustentar ese cuestionamiento, y dijo que esperará hasta el escrutinio oficial en los próximos días para pronunciarse.

Pese a ello, este lunes Cepeda señaló en una rueda de prensa que no había evidencias de irregularidades. "Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", declaró.

De la Espriella, en tanto, llamó a Cepeda y a Petro a "dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones”. Tampoco aportó pruebas de ello.