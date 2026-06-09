Centroamérica en alerta por tormenta tropical Cristina

Los países de Centroamérica se mantienen en alerta ante los efectos de la tormenta tropical Cristina, que se formó este lunes en el océano Pacífico, informaron los servicios de protección civil.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ﻿(NHC, por sus siglas en inglés) ubicó a Cristina frente a la costa de Centroamérica con vientos sostenidos de 75 km por hora, y dirige al norte a una velocidad de 7 km por hora.

Frente a ello, las autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala declararon "alerta naranja" (de precaución).

Se espera que en Guatemala "los mayores acumulados de lluvia" se registren en el litoral, en el altiplano central y en valles del este del país, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Por su parte, el director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, dijo que fueron adecuados 180 albergues a nivel nacional ante las precipitaciones que provocará la tormenta en los próximos tres días.

Una región vulnerable

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó a su vez a la población a mantenerse "alejada de la costa" por los riesgos que suponen las lluvias que se incrementaron desde el domingo.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras declaró, en tanto, alerta verde (de vigilancia) en nueve departamentos.

El informe del NHC detalla que Cristina se moverá cerca de la costa de Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta el martes y se pronostica "un fortalecimiento gradual" durante los próximos días.

Con un poco más de 520.000 km² y 50 millones de habitantes, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables por el paso de huracanes que se forman en el Caribe y el Pacífico.

Esta región además alberga una treintena de volcanes activos y sufre constantes terremotos por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.