Celebridades rinden tributo a Bonnie Tyler y recuerdan sus grandes éxitos

Celebridades de toda la industria del entretenimiento lamentaron la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, expresando su afecto y admiración por la estrella del pop galesa, nominada al Grammy y conocida por su ronca voz.

La cantante, famosa sobre todo por su exitosa balada "Total Eclipse of the Heart", falleció inesperadamente en un hospital de Portugal donde recibía tratamiento por una enfermedad, según informó su familia el jueves. Había sido hospitalizada en mayo en Faro —donde tenía una residencia— para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Estuvo en coma inducido durante un tiempo, pero según se informó, estaba mejorando el mes pasado.

Algunas reacciones destacadas:

Catherine Zeta-Jones

"Tengo el corazón roto tras conocer la noticia de que nuestra queridísima Bonnie Tyler ha fallecido. Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido una parte fundamental de mi vida. Aquí aparecemos juntas en una foto tomada la noche anterior a mi boda; cantó y lo dio todo en la celebración. Una mujer extraordinaria con una voz a la altura. Una artista única que bien podría haber sido comediante, ya que era una de las personas más divertidas que he conocido. Gracias, Bonnie, por la alegría que brindaste a tanta gente. Descansa en paz, hermosa dama. Siempre guardaremos una bienvenida para ti en las colinas de Gales. Envío todo mi cariño a Robert y a la familia. Que Dios los bendiga". — en Instagram

Rod Stewart

"Compartíamos estilos vocales similares. Era una buena amiga y una artista capaz de conmover el alma profundamente. Canto "It's A Heartache" todas las noches durante mis giras. Te echaré de menos, querida Bonnie". — en Instagram

Bryan Adams

"Hoy ha fallecido la querida Bonnie Tyler; tenía una voz magnífica y siempre estaré agradecido por su hermosa versión de "Straight From The Heart". Gracias, Bonnie. DEP". — en X

Katrina Leskanich, de Katrina and the Waves

"Siento una gran tristeza por Robert, por la familia de Bonnie y por todo el mundo que la quería. Era increíblemente divertido salir de gira con ella; siempre estaba riendo, era cálida y rebosaba vitalidad. Nunca habrá otra voz tan distintiva e identificable al instante. Se la echará mucho de menos, pero al igual que ella, sus canciones icónicas permanecerán en nuestros corazones para siempre". — en Instagram

Kevin Bacon

"Una de las grandes voces del rock... No podría imaginarme una carrera de "gallina" contra un tractor con ninguna otra canción. Descanse en paz". — en una declaración a Entertainment Weekly, haciendo referencia al uso de la canción "Holding Out For a Hero" de Tyler en su icónica película de 1984, Footloose.

Tony Hadley

"Qué tristeza enterarme de lo de Bonnie Tyler. Era una mujer increíble, muy amable y cordial conmigo cuando yo era un artista joven. A lo largo de los años coincidimos varias veces y ella siempre fue la misma Bonnie. Su voz era verdaderamente asombrosa; al estar a su lado, realmente podías sentir su potencia. Una leyenda maravillosa. Mis más sinceras condolencias a su encantador esposo Bob, a su familia y a su maravillosa banda en este momento tan triste". — en Instagram

Sir Cliff Richard

"Otra amiga maravillosa que se ha ido demasiado pronto. El entusiasmo contagioso por la vida de Bonnie entretuvo a tanta gente en todo el mundo, además de ser una buena amiga para todos, incluyéndome a mí. Es una noticia impactante con la que despertar esta mañana; envío todo mi cariño a su familia en este momento tan triste. Descanse en paz, Bonnie..."