Casi 8.000 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en 2025

Al menos 7.667 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en 2025, 16,7% menos que el año anterior, aunque la cifra es probablemente subestimada, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) este jueves (26.02.2026).

Los datos muestran "la magnitud mundial persistente de la crisis", considera la OIM, que pidió "el desmantelamiento de las redes de traficantes de personas que explotan a los migrantes y ponen vidas en peligro".

"Cuando las vías seguras son inaccesibles, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y quedan en manos de traficantes", lamentó Amy Pope, directora general de la organización, citada en el comunicado.

El Mediterráneo sigue siendo la ruta más letal del mundo

La disminución del número de muertos, que alcanzó 9.200 en 2024, se explica por la disminución del número de personas que emprendieron rutas migratorias irregulares, "especialmente en América".

En 2025, las travesías marítimas fueron las más mortales: al menos 2.108 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo y 1.047 muertes o desapariciones fueron registradas en la vía que va de África del oeste al Atlántico, en dirección a las islas Canarias.

Este año, la OIM registró en el Mediterráneo un "número sin precedentes de muertes de migrantes" en los dos primeros meses del año, más de 600 hasta el 24 de febrero.