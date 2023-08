Cantante de ABBA lanzará nuevo sencillo este jueves

Agnetha Fältskog, cantante de la banda sueca ABBA, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo sencillo en solitario. La canción, titulada "Where do we go from here?", se estrenará el jueves en BBC Radio 2, escribió Fältskog, de 73 años, en Instagram el martes por la noche. Fältskog había lanzado varios álbumes en solitario desde 2013. La banda Abba lanzó su primer álbum en unas cuatro décadas bajo el título "Voyager" en noviembre de 2021.