Camisetas de Bad Bunny para empleados de Zara ya se revenden por hasta 30.000 euros

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes (10.02.2026) a empleados de Zara en la sede central de Inditex salieron a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet por precios que oscilan entre los 490 euros (584 dólares) y los 30.000 euros (35.750 dólares).

El músico agradeció con camisetas idénticas a la que lució en la actuación del medio tiempo del Super Bowl acompañadas de un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

'Camiseta Bad Bunny Zara' es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan ahora las camisetas en las webs de compraventa, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

tras ser vestido por Zara en la Super Bowl Bad Bunny ha dejado una camiseta y una nota de regalo todos los empleados de la central de Inditex en Arteixo.



Las prendas cuyos precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó la revista Vogue.

El puertorriqueño protagonizó este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista que actúa con un repertorio musical íntegramente en español.

EE (EFE, Bloomberg)