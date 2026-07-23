Cámara de Representantes vuelve a votar en contra de la guerra en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves (23.07.2026) un nuevo texto que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, una medida de carácter simbólico ante la oposición de la Casa Blanca. La votación salió adelante por 214 votos frente a 208 gracias a que cuatro congresistas de la mayoría republicana se unieron a la oposición demócrata.

La resolución fue aprobada en plena polémica por la muerte la semana pasada de cuatro militares estadounidenses en ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto al fuego. En total han fallecido 18 soldados estadounidenses y un centenar ha resultado herido desde que, junto a Israel, EE. UU. desencadenó la guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero.

"Esta votación nos exige encontrar la fuerza para enviar un mensaje claro y contundente a este presidente de los Estados Unidos: el Congreso reafirma nuestra autoridad en materia de guerra. Esta guerra debe terminar", aseguró la impulsora de la resolución, la demócrata Pramila Jayapal, antes de la votación. Ya en junio, tanto la Cámara como el Senado habían aprobado sendas resoluciones para poner fin al conflicto.

"Guerra irresponsable e ilegal"

Estas votaciones sirven para invocar la llamada Resolución de Poderes de Guerra, una ley que limita la capacidad del presidente para ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso, aunque Trump puede vetarla. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró en su intervención en el pleno antes de la votación que "la guerra de Trump se está intensificando, no disminuyendo".

"Si Trump no quiere escuchar al pueblo estadounidense y poner fin a esta guerra, entonces el Congreso debe hacerlo", añadió Schumer. "Estadounidenses están perdiendo la vida por culpa de la guerra irresponsable e ilegal de Donald Trump y Pete Hegseth", el secretario de Defensa, denunció el congresista demócrata Seth Moulton.

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra. Además, los resultados de las votaciones suponen un revés para Donald Trump, toda vez que su partido tiene mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.



