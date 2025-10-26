Buque de guerra de Estados Unidos llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó este domingo a Trinidad y Tobago, en momentos en que el presidente Donald Trump intensifica su presión sobre los narcotraficantes en la región y Nicolás Maduro, a quien acusa de ser líder del cartel de los Soles.

La llegada del USS Gravely había sido anunciada el jueves por el gobierno del archipiélago de 1,4 millones de habitantes, cuya punta occidental se encuentra a unos 10 kilómetros de Venezuela.

El destructor permanecerá atracado en la capital Puerto España hasta el jueves, periodo en el que una unidad de infantes de marina estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

"Hay una buena razón por la que traen su buque de guerra aquí. Es para ayudar a limpiar los problemas de drogas que están en el territorio venezolano", dijo una habitante a la agencia de noticias AFP.

Las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 10 barcos sospechosos de transportar drogas y 43 personas han muerto. Trump también ha amenazado con ataques terrestres contra carteles de narcotráfico en Venezuela.

En agosto, Washington desplegó en la región una flota de ocho buques de la Armada estadounidense, 10 aviones de guerra F-35 y un submarino de propulsión nuclear para operaciones antidrogas, la mayor concentración militar en la zona desde la invasión estadounidense de Panamá en 1989.

Asimismo, ha acusado a Maduro y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser "narcoterroristas".