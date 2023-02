Búho se escapa del zoo y se convierte en una celebridad en Nueva York

Un búho que se escapó del zoológico de Central Park después de que alguien dañara su jaula se ha convertido en la última celebridad aviar de Nueva York, atrayendo a los curiosos cuando observa el parque desde uno u otro árbol alto, pero avivando los temores de que no pueda cazar y se muera de hambre.

Flaco voló desde el zoo hasta el cercano centro comercial de la Quinta Avenida, donde los agentes de policía intentaron atraparlo y no lo consiguieron.

Volvió a Central Park a la mañana siguiente y desde entonces se le ha visto en varios lugares de la sección sureste del parque. Flaco ha pasado parte de su tiempo en los terrenos del zoo del que huyó, pero no ha vuelto al cautiverio por sus propios medios.

Los responsables del zoo dijeron la semana pasada que estaban intentando recapturar a Flaco, pero desde entonces no han emitido ninguna actualización sobre sus esfuerzos.

Temor de que muera de hambre

Inicialmente, reportes aseguraban que nadie ha visto comer a Flaco durante sus primeros seis días de fuga. Sin embargo, según The New York Times, días después observaron que Flaco había escupido una bolita de materia animal –pelo y huesos de rata– en Central Park.

Palileo dijo que le entristecía "que alguien hubiera dejado marchar a este tipo sin pensar siquiera en las consecuencias. ... Probablemente no sabe cazar".

"Podrá aprender a cazar"

Al igual que el pato mandarín, el búho real euroasiático no es originario de Norteamérica, pero las especies de búhos autóctonas, como el búho cornudo y el búho chico, frecuentan Central Park, donde se alimentan de ratas, ratones y pájaros pequeños.

Dustin Partridge, director de conservación y ciencia de NYC Audubon, dijo que espera que la difícil situación de Flaco sirva para concienciar sobre los primos salvajes del ave fugitiva. "Hay muchos búhos en la ciudad", afirma Partridge. "Si nunca has visto un búho, son criaturas majestuosas".

FEW (AP, The New York Times)