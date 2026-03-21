BTS vende casi cuatro millones de discos en un día

La popular banda surcoreana de k-pop BTS, que este sábado (21.03.2026) celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl que se espera congregue a cientos de miles de fans, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la 'boy band', BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de 'Arirang', 3,98 millones, en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, 'Map of the Soul: 7'.

El regreso de los "reyes del k-pop"

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que 'Arirang', que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México -donde cuenta con numerosos seguidores-, Italia y Suecia, según BigHit.

BTS, a la vanguardia de una ola cultural coreana que le ha dado la vuelta al mundo, ofrece hoy su primer concierto desde 2022, que se celebrará a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, un lugar apropiado para los llamados "reyes del k-pop". El concierto, gratuito y que se espera que atraiga a más de 260.000 fans, arrancará a las 20:00 hora local (12:00 CET) y será retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix. El líder de la banda, RM, actuará con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera.



