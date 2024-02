'Barbie' se llevó tres premios Grammy, entre estos la canción del año

5 de febrero de 2024, 10:30 AM

La cantante de 34 años, que anunció durante la gala que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, superó con esta victoria a gigantes de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy

"Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción", dijo Swift.

"Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz".

"Este premio es increíble, pero espero realmente que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer", dijo Cyrus quien agradeció a amigos, colegas y familiares. "Creo que no olvidé a nadie, pero quizás me olvidé de la ropa interior", se despidió.