Balance oficial: 3.117 muertos en las protestas de Irán

Según el organismo estatal Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, el Gobierno del país ha emitido un comunicado informando del primer balance de víctimas en el marco de las protestas que vive el país en las últimas semanas.

El texto reconoce la muerte de al menos 3117 personas. Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, desglosa la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán.

Este organismo no ofreció información acerca del resto de fallecidos, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, indicó que 690 de los muertos eran "terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares".

Dos explicaciones

Esta justificación se corresponde con la explicación oficial de las muertes: la República Islámica acusa a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

De esta manera, la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán asegura que muchos de los muertos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes "que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud".

Muy distinta es la versión de organismos de derechos humanos de fuera de Irán, que denuncian que miles de manifestantes han muerto a causa de la represión estatal y dan cifras más elevadas de víctimas.