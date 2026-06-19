Aumentan a 47 los muertos por ataques israelíes en el Líbano

La cifra de muertos por los ataques israelíes lanzados desde la medianoche de este viernes (19.06.2026) contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 47, mientras que la de los heridos alcanzó los 97, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al país mediterráneo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, desglosó la cifra de lo que tildó "intensos ataques aéreos israelíes" desde la medianoche hasta esta tarde contra el sur y el valle de la Bekaa, en el este del país.

Las poblaciones más castigadas han sido las meridionales Harouf y Haboush, de acuerdo con el comunicado. Asimismo, indicó que Israel lanzó dos ataques contra el este del Líbano, incluida la localidad de Tal Abyad, en la región de Baalbek.

Supuesto alto al fuego

Estas cifras se publican justo en el momento en el que se conoce que Israel y el grupo chií libanés Hezbolá han acordado un nuevo alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citan a "un alto funcionario israelí", pese a que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles (17.06.2026) contempla en su primer punto el cese de hostilidades en el Líbano.

Por su parte, Hezbolá atacó a las tropas israelíes esta madrugada con el argumento de actuar "en defensa propia" después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que los ataques israelíes de esta jornada "atentan" contra los esfuerzos para "consolidar el alto el fuego" y los tildó de "escalada peligrosa".