Aumentan a 116 los muertos por brote de ébola en la RDC

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes (18.05.2026) de "116 muertes" sospechosas por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri. El ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, detalló que la enfermedad ya se ha extendido a las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri.

Además hay otros 350 casos sospechosos. La mayoría de afectados tienen entre 20 y 39 años de edad y más del 60 por ciento son mujeres.

"Esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población”, señaló el portavoz. Muyaya aseguró a la población que la vigilancia epidemiológica, la gestión de casos y las campañas de concienciación comunitaria avanzan con rapidez para limitar la transmisión del virus.

"Instamos a la población a cumplir estrictamente con las medidas de salud pública. Recomiendo lavarse las manos con frecuencia y evitar todo contacto con animales muertos y cadáveres”, concluyó el ministro. El pasado sábado, el Gobierno de la RDC declaró oficialmente el estado de emergencia y envió siete toneladas de suministros, con el apoyo de sus socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como personal sanitario, para reforzar la zona.

Estadounidense contagiado a Alemania

Estados Unidos, en tanto, anunció que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas. Además, suspenderá temporalmente los visados.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, informó también que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo había contraído el virus.

"La persona desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo a la prueba en la noche del domingo", dijo Pillai. Agregó que se realizan gestiones para trasladar a la persona a Alemania para recibir tratamiento. Asimismo, reveló que Washington busca evacuar a otras seis personas para monitorear su salud, y que hay aproximadamente 25 personas que trabajan en la oficina de campo de Estados Unidos en la RDC.