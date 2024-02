Aumenta la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica

28 de febrero de 2024, 6:13 AM

El primer tratamiento de inseminación artificial en un rinoceronte blanco abre puertas a la esperanza de evitar su desaparición. No obstante, faltan otros pasos para preservar la especie.

No hay que perder tiempo

Para el grupo Save the Rhino Internacional, las cifras dibujan "un panorama preocupante", por lo que se hace necesario un despliegue urgente de más recursos contra las redes de caza furtiva. "No hay una solución de la noche a la mañana, pero con un rinoceronte cazado furtivamente cada 17 horas en Sudáfrica, no podemos permitirnos perder más tiempo", dijo Jo Shaw, director general del grupo.