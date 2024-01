Ataques a hospitales y escuelas durante fuerte ofensiva israelí en sur de Gaza

18 de enero de 2024, 6:43 AM

La AIE considera elevado el riesgo de problemas del suministro de petróleo por el mar Rojo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que sigue siendo "elevado" el riesgo de que el conflicto en Oriente Medio, en particular por el tránsito por el mar Rojo, acaree problemas de suministro de petróleo y la primera consecuencia sería un aumento de precios en Europa y mercados europeos afectados.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado este jueves, la AIE puntualiza que al margen de esos potenciales incidentes en los flujos, el mercado "parece razonablemente bien abastecido" este año, y eso porque varios de los países productores que no pertenecen al cártel de la OPEP+ van a aportar una producción que superará con creces el aumento de la demanda.

Ejército israelí asegura haber matado "a unos 40 terroristas" en sur de Gaza

El bebé Kfir Bibas cumple un año y aún es retenido como rehén por Hamás

El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, anunciaron el pasado 29 de noviembre que Shiri Silberman Bibas, de 32 años y de origen argentino, y sus dos hijos Ariel y Kfir, habían muerto en un bombardeo del Ejército israelí sobre la Franja, pero no aportaron ninguna prueba al respecto.

"De alguna manera puedo sentir que siguen vivos. No puedo explicarlo, pero es lo que siento. No tengo otra opción", señaló Shnaider.

Casi dos meses después, el Ejército israelí no ha podido verificar esa información, algo que sí ha ocurrido con otros rehenes que las milicias islamistas han dado por muertos, por lo que nadie de la familia argentino-israelí Bibas figura en la lista de los 27 rehenes que se creen fallecidos en cautiverio de los 136 que aún permanecen en la Franja.

Sin embargo, el hecho de que la madre y los dos menores no fueran liberados durante la tregua de una semana en noviembre hizo levantar sospechas sobre si estaban o no vivos. También se especuló sobre la posibilidad de que estuvieran en manos de otros grupos islamistas con los que Hamás no había podido entablar contacto.