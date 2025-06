Ataque ruso en Ucrania deja al menos nueve muertos y 150 heridos

Un ataque ruso con un misil balístico mató este martes (24.06.2025) a nueve personas y dejó más de una decena de heridos graves en la ciudad de Dnipró, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades locales, al tiempo que el presidente Volodímir Zelenski instó a los aliados de Kiev a reforzar la industria de defensa de Ucrania durante la cumbre de la OTAN en Países Bajos.

El ataque en dos oleadas causó la muerte de nueve personas en la capital regional, Dnipró, comunicó el gobernador Serhiy Lysak. La onda expansiva también afectó a decenas de pasajeros de un tren, rompiendo cristales y dañando escuelas y un hospital. Lysak señaló que entre los 153 heridos se encontraban 18 menores de edad, al tiempo que advirtió de que el balance de fallecidos podría aumentar. Según la agencia Efe, la cifra de muertos ascendería a 15 personas.

Dos personas también murieron en la localidad de Samar, a unos 10 km de Dnipró, informó el servicio estatal de emergencias, aunque las autoridades no proporcionaron más detalles sobre los daños en esa zona.

El presidente ucraniano explicó que en el tren había 500 pasajeros a bordo -entre los que no hubo muertos- en el momento del ataque, e insistió en que la guerra no amenaza únicamente a Ucrania y que Rusia seguirá atacando países situados más al oeste si no se le pone freno ahora.

Miradas en la cumbre de la OTAN

El ataque coincide con el comienzo en La Haya (Países Bajos) de la cumbre anual de la OTAN, en la que el presidente de Ucrania espera conseguir más financiación para producir armamento que le permita repeler este tipo de ataques.

“Mientras los líderes se reúnen en La Haya para la cumbre de la OTAN, Rusia lanza un mensaje de terror y rechazo de la paz”, ha escrito en su cuenta de X el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, con respecto al ataque

Sibiga agregó que “es una cuestión de credibilidad para los aliados (de Ucrania) incrementar la presión sobre Moscú” para que pare este tipo de ataques y acepte el alto el fuego que le piden sin éxito Kiev, las principales capitales europeas y Washington.

Desde La Haya, donde participó en un coloquio de la cumbre dedicado a la industria de defensa en los países aliados, Zelenski hizo un llamamiento a que los países de la Alianza Atlántica y el resto de aliados de Ucrania hagan todo lo posible para que Rusia deje de burlar las sanciones para comprar los componentes fabricados en Occidente que necesita para producir misiles balísticos.

“Debe haber un refuerzo significativo de las sanciones contra Rusia”, dijo el presidente ucraniano, que poco antes había pedido ante los líderes presentes que todos los países europeos de la Alianza fijen un mínimo de un 0,25 por ciento de su PIB a ayudar a Ucrania a contener la agresión militar rusa.