Ataque a un hospital en Sudán deja 64 muertos

Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos, entre ellos 13 niños, informó el sábado (21.03.2026) la Organización Mundial de la Salud.

La guerra que asola a Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como "la peor crisis humanitaria del mundo".

"LaOMS ha verificado otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán. Esta vez, el Hospital de Enseñanza El-Daein en la capital de Darfur Este, El-Daein fue atacado, matando al menos a 64 personas, incluyendo 13 niños, dos enfermeras, un médico y múltiples pacientes", dijo en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Este ataque también dejó 89 personas heridas, "entre ellas ocho trabajadores de la salud, y dañó los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias del hospital", agregó el funcionario.

La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado antes su consternación "por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".

El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El-Daein.

La guerra que asola a Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como "la peor crisis humanitaria del mundo".