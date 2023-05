Astronautas del Apolo 10 escucharon "música" extraña en cara oculta de la Luna

¿Escucharon entonces los astronautas del Apolo 10 música extraterrestre mientras orbitaban la Luna en 1969? La respuesta es no. No obstante, es cierto que los astronautas del Apolo 10 escucharon extraños silbidos que, en su momento, describieron como "música del espacio exterior". Por lo que la verdadera pregunta es: ¿qué fue lo que realmente escucharon ese día los astronautas?

La verdadera historia detrás de los extraños silbidos

Posteriormente, según informó Space.com, durante la misión del Apolo 11, la NASA advirtió a la tripulación, incluido Michael Collins, sobre la posibilidad de escuchar sonidos inusuales. Collins, quien permaneció solo en el módulo de mando mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se dirigían a la superficie lunar, notó un extraño y perturbador sonido en sus auriculares, describiéndolo como un "woo-woo" en su libro "Carrying the Fire: Los viajes de un astronauta". Afortunadamente, la NASA ya había proporcionado una explicación para ello.

"Si no me lo hubieran advertido, me habría dado un susto de muerte", agregó Collins.