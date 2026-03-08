Asamblea de expertos de Irán designa al sucesor de Jamenei

Varios miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya fue elegido el nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatola Ali Jamenei, aunque no anunciaron públicamente su nombre.

"El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la asamblea de expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Alamolhoda, miembro del cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años y que se encarga de la designación del líder supremo, señaló que el nombre del elegido será revelado más tarde.

Corresponde ahora al ayatola Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos.

El ayatolá Kamal Heydari aseguró, por su parte, que "se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado", de lo que se desprende que el elegido podría ser el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Presiones internas

Hossein Mozaffari, uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, dijo el sábado que esperaba que el sustituto de Jamenei fuera elegido en las próximas 24 horas. Lo hizo después de que dos ayatolas conocidos del país, Hosein Nuri Hamedani y Abdolkarim Abedini, urgieran a acelerar la elección del líder supremo.

Las presiones para acelerar el proceso también llegaron desde el Parlamento.

Poco antes de conocerse la elección del nuevo líder supremo, las Fuerzas Armadas de Israel habían reiterado que atacarán a quien haya sido elegido, así como también "a toda persona que busque designar a un sucesor".

El líder supremo es el cargo de máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.