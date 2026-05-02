Arquidiócesis de Nueva York ofrece $800 millones a víctimas de abuso sexual

La Arquidiócesis de Nueva York ofreció pagar 800 millones de dólares para alcanzar un acuerdo con 1.300 personas que reclaman haber sido abusadas sexualmente por sacerdotes o personal laico cuando eran menores de edad, se informó el viernes.

De acuerdo con una carta enviada por abogados que representan a 300 demandantes, estos tendrían la opción de recibir un pago de 250.000 dólares o de un proceso de revisión de reclamaciones administrado por un fideicomiso y llevado a cabo por un evaluador independiente.

Si los denunciantes aceptan la propuesta, la Arquidiócesis pagaría 615 millones de dólares el 27 de julio y los otros 185 millones se distribuirían en un plazo de 15 meses, según informó el diario The New York Times.

"La Arquidiócesis necesita que todos los supervivientes acepten el acuerdo propuesto para que este pueda seguir adelante", señala la carta.

Tras intensas negociaciones y antes de presentar la oferta final, la Iglesia vendió varias propiedades de alto valor y recortó personal y presupuesto para poder reunir los fondos, según medios locales.

Como parte del acuerdo, la Arquidiócesis deberá divulgar públicamente información sobre los agresores y otros documentos que ayudarían a proteger mejor a los menores en el futuro.

También estará obligada a mantener en su página web una lista de obispos, sacerdotes y diáconos que hayan sido acusados de forma creíble de abuso, y a actualizarla periódicamente con nuevas denuncias verificadas.

Estas demandas se presentaron al amparo de una ley aprobada en 2019 por la legislatura estatal, que abrió durante un año una ventana legal para que supervivientes de abusos sexuales pudieran presentar demandas civiles que anteriormente habían prescrito.