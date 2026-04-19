Argentina e Israel firman acuerdo de cooperación que busca sumar aliados en Latinoamérica

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron este domingo en Jerusalén los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la alianza entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina.

Milei viajó el sábado a Israel para reunirse con Netanyahu, un gran aliado del mandatario argentino, además del presidente estadounidense Donald Trump, en pleno alto al fuego en la guerra contra el régimen islámico de Irán, el cual expira el 22 de abril.

El convenio está inspirado en los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes en 2020 con el respaldo de la primera administración de Trump, y busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre los dos países.

Asimismo, pretende "sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", señaló Milei.

Durante la gestión de Milei, Argentina ha declarado como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos. Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

"A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", indicó el líder argentino tras reunirse con Netanyahu.

El primer ministro israelí celebró la próxima apertura de la ruta. "Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte", manifestó. La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo que realiza.