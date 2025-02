Argentina dejará la OMS: “Milei está haciendo mímica de Trump”

"Afuera OMS…!!! Viva la libertad carajo”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, en su cuenta de X, el 5 de febrero, luego de que su vocero, Manuel Adorni, anunciara en rueda de prensa que el Gobierno retirará a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Milei anunció la medida luego de que Donald Trump decretara el 21 de enero que retira a EE. UU. de ese organismo internacional.

"El presidente Milei está haciendo mímica de su ídolo, el presidente Trump”, dice a DW Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, desde Buenos Aires. "Como un fan con un ídolo, no como como en una relación de política exterior”, agrega.

"Este anuncio es parte de una política cuyo objetivo final es que el Estado abandone las responsabilidades que todavía tiene en materia de salud. Y la presentación de la medida se hizo sin ningún tipo de referencia a un diagnóstico de política pública, sin ningún estudio que justifique un cambio así”, indica.

A su juicio, la medida se debe entender como "parte del despliegue de un proyecto ideológico que tiene, como objetivo final, la abolición del Estado".

Para Ignacio Labaqui, analista político y docente de la Universidad Católica Argentina (UCA), se trata de "un alineamiento con Trump en política exterior que, en este sentido, es innecesario. Está en línea con el discurso de Milei en Davos, y con lo que evalúa sobre salir del Acuerdo de París”. Pero el anuncio "no causó impacto al núcleo duro de seguidores de Milei sino a una minoría informada".

¿Sería factible una salida de Argentina de la OMS?

La OMS no contempla un mecanismo de salida. Eso está regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 56, según el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, citado por medios argentinos. De acuerdo con la Constitución argentina, antes debe intervenir el Congreso para denunciar un tratado internacional. Si se aprueba, la OMS estipula que entonces se envía una notificación oficial, y después de un año, si todas las partes lo aceptan, podría concretarse el retiro.

Pero "el Gobierno argentino no aclaró hasta la fecha si piensa concretar la salida de la OMS con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), o si va a enviar un proyecto de ley al Congreso”, dice Puricelli. "Un DNU sería de dudosa validez constitucional”, opina.

¿Cómo afectaría a Argentina salir de la OMS?

Funcionarios y expertos en salud de diversas corrientes políticas alzaron su voz contra la medida.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, el peronista Nicolás Kreplak, por ejemplo, se quejó de que la medida no hubiera sido discutida en el Consejo Federal de Salud (COFESA): "Es una decisión que retrasa el lugar de la salud argentina en el mundo”, dijo en X.

El ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, de Propuesta Republicana (PRO), señaló: "Los gérmenes no respetan ideologías ni fronteras”.

El jueves (6.02.2025), el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió a explicar en X que "los acuerdos con la OPS siguen vigentes”.

El país sudamericano adhirió a la constitución de la OMS en 1948 con la ley 13.211, que luego fue fortalecida con otras, contrayendo también obligaciones de salud pública, pero Argentina ya pertenecía previamente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se creó en 1902.

Además de la asistencia técnica para luchar contra enfermedades y coordinar medidas sanitarias con otras regiones, "Argentina hace un uso intensivo del Fondo Rotatorio de la OPS para el financiamiento de la compra de vacunas”, subraya Puricelli, "y este es un aspecto fundamental para la población argentina en su conjunto”.

La OPS provee a Argentina de un 80 % de vacunas del calendario nacional de vacunación y de los medicamentos más caros, ya que negocia con las empresas farmacéuticas a precios mucho menores. De salir Argentina de la OMS, está por verse si se cumplirá lo que aseguró en X Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, sobre que "el calendario de vacunación está asegurado”. Y si una salida real de la OMS no afectaría la compra de medicamentos.

"Para Argentina se plantea la pregunta de por qué el Gobierno de Milei está resignando esa posibilidad para enfrentar amenazas de naturaleza global”, subraya. "La OMS ni impuso ni tiene en sus estatutos la capacidad de imponer políticas a ninguno de los Estados miembros”.

¿Cómo afectaría a la OMS la salida de Argentina?

A diferencia de Estados Unidos, que aporta cada dos años cerca del 15 % del presupuesto de la OMS, de 6.800 millones de dólares, se esperaba que el aporte de Argentina fuera de unos 8 millones de dólares para 2024-2025.

"El aspecto financiero no es tan importante para la OMS, pero la retirada de cualquier país complica la coordinación de los esfuerzos interestatales para combatir pandemias y enfermedades transmisibles en una época de tan alta movilidad de las personas. En ese sentido, si hay un impacto práctico”, dice Puricelli.

Javier Milei justificó su decisión también con un video en X en el que dice que "la OMS cometió un delito de lesa humanidad” durante la pandemia de COVID-19 en 2020, ya que "promovió cuarentenas eternas sin sustento científico”.

A todo esto, en Argentina la tasa de mortalidad más alta en 2020 fue justamente por COVID-19, según datos del Gobierno argentino y la OPS. Y eso, a pesar de la estricta cuarentena impuesta por el Gobierno de Alberto Fernández.

"La OMS fue muy importante en Argentina durante la pandemia, tanto en facilitar el acceso a las vacunas como en posibilitar el trabajo de equipos científicos”, dice el sociólogo Puricelli, del Laboratorio de Políticas Públicas. En Argentina desarrollaron mecanismos de protección para el personal de salud, para el testeo, y, finalmente, para producir de una vacuna argentina contra el COVID-19 (Arvac)".

"Decir que la OMS cometió un 'crimen de lesa humanidad' me parece una expresión desafortunada”, señala Labaqui, "y no se corresponde con la realidad”. "La OMS no tiene ninguna capacidad de coaccionar a un gobierno para que cumpla sus resoluciones. Solo hace recomendaciones”.

El politólogo Ignacio Labaqui estima que una medida así, sin embargo, "no aislaría a Argentina. Sí podría hacerlo la salida de la Organización Mundial del Comercio, o del Fondo Monetario Internacional”.

Hoy día, Argentina es un país libre de malaria y de sarampión, y sigue combatiendo enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el sida, y crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Para lograr mantener y mejorar la calidad de la salud de los argentinos, dice Gabriel Puricelli, "es necesaria la coordinación de Argentina con la OPS y la OMS”.