Argentina declara emergencia por incendios en la Patagonia

El gobierno de Argentina informó el jueves (29.01.2026) que decretará una "emergencia ígnea" en cuatro provincias de la Patagonia, donde desde el comienzo del verano austral varios incendios forestales han consumido decenas de miles de hectáreas.

Los principales focos activos afectan a la provincia de Chubut (sur), donde ya se quemaron al menos 45.000 hectáreas de bosque. Cientos de brigadistas batallan para evitar que las llamas alcancen áreas pobladas tras un respiro producto de una lluvia leve esta semana.

"Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", escribió este jueves en X Manuel Adorni, jefe de gabinete nacional.

La declaración de emergencia responde a reclamos de los gobernadores patagónicos.

Se espera que la medida, que se publicará el viernes, agilice el trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales en el combate del fuego.

El Parque Nacional Los Alerces, un bosque andino en Chubut con lagos de origen glaciar, es el más afectado con 20.000 hectáreas incendiadas, según el último parte.

En los últimos días se registraron lluvias que "permiten trabajar y bien a los brigadistas, con un poco más de frío" aunque no alcanzan para extinguir el fuego, dijo el jueves el subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, a la emisora local FM El Chubut.

En la zona se encuentran cerca de 450 brigadistas apoyados por 19 medios aéreos, precisó Cabello. Entretanto, el martes el gobierno destinó unos 87 millones de dólares para diferentes grupos de bomberos voluntarios.

El otro incendio forestal que azota a la provincia abarca casi 22.300 hectáreas entre el paraje de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, aunque el Servicio Provincial de Manejo del Fuego reporta que está "contenido en un 85%".

La problemática afecta en distinta proporción a otras provincias de la Patagonia, como Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz.