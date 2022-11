Amigable delfín herido se libera él mismo de un arpón en España

El delfín "Manoliño", herido por un arpón a finales del pasado mes, consiguió quitarse él mismo la varilla que tenía clavada.

Así lo señala la Coordinadora española para el Estudio de Mamíferos Marinos (Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, Cemma), cuyos expertos intentaron, sin éxito, quitar el arpón del costado del delfín.

CONFI SEN O ARPÓN

Dende o martes 15 o arroaz Confi/Manoliño xa non presenta o arpón no seu costado. No último intento de sacarllo o venres notábase que a varilla externa tiña máis mobilidade, pero tampouco se puido facer nada, e debeu ser el mesmo