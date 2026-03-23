Alto funcionario de emergencias de EE. UU. asegura haberse teletransportado a un restaurante

Gregg Phillips fue nombrado en diciembre de 2025 director de la Oficina de Respuesta y Recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la mayor división de ese organismo estadounidense, dependiente a su vez del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Su designación ha llamado la atención por su trayectoria previa: Phillips, vinculado a círculos de activismo político de extrema derecha y con escasa experiencia en gestión de emergencias, ha promovido teorías conspirativas sobre fraude electoral y, según reveló recientemente CNN, también ha afirmado públicamente que experimentó episodios de teletransportación involuntaria en varias ocasiones.

Los episodios de "teletransportación"

En una entrevista concedida en enero de 2025 al pódcast Onward, conducido por la activista conservadora Catherine Engelbrecht, Phillips relató al menos dos episodios en los que, según afirmó, habría sido trasladado instantáneamente decenas de kilómetros, sin que él pudiera explicar cómo ocurrió.

En el primero, explicó que estaba hablando por teléfono cuando, de repente, apareció en una zanja junto a una iglesia bautista en un pequeño pueblo, a unos 65 kilómetros de donde se encontraba. "Fue un momento increíblemente aterrador vivirlo en primera persona, en tu propio coche, volando por los aires", recordó.

El segundo episodio, según su relato, ocurrió cuando estaba con unos amigos y comentó que iría a un Waffle House. Poco después, aseguró, se encontró en un restaurante de la cadena en Rome, Georgia, a unos 80 kilómetros de donde había salido, según precisó CNN. Sus amigos no le creyeron. "Me dijeron: 'Eso no es posible, acabas de salir de aquí'", relató. "Pero fue posible. Fue real".

Waffle House como indicador informal de desastres

Como señaló The Guardian, la cadena Waffle House –conocida en Estados Unidos por permanecer abierta las 24 horas del día, incluso durante tormentas y emergencias– se utiliza con frecuencia como referencia informal para medir la gravedad de los desastres. El exdirector de FEMA Craig Fugate llegó a bromear con que el estado de sus restaurantes puede servir como indicador de la gravedad de una catástrofe: "Si llegas allí y el Waffle House está cerrado, eso es realmente malo".

Consultada por estas declaraciones, FEMA respondió a CNN con un breve comunicado: "Esto es tan ridículo que apenas merece la pena comentarlo".

Un portavoz añadió que muchos de esos comentarios "están sacados de contexto o representan conversaciones personales, informales, joviales y algo espirituales", enmarcadas –según explicó– en la experiencia de Phillips tras haber sobrevivido a un cáncer. También subrayó que las afirmaciones fueron realizadas a título personal antes de que asumiera su cargo en la agencia.

Teorías conspirativas y perfil político

Más documentado está su perfil político. Según medios, Phillips fue uno de los participantes en el documental 2.000 Mules (2022), dirigido por Dinesh D'Souza, que sostenía haber descubierto fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, una tesis que, según reportó People, posteriormente fue refutada en más de 50 demandas judiciales presentadas tras las elecciones.

De acuerdo con CNN, también se le atribuyen publicaciones eliminadas en redes sociales con ataques a figuras del Partido Demócrata y, en el mismo episodio del pódcast citado, comentarios de tono violento contra el expresidente Joe Biden.

En otras intervenciones públicas, además, sugirió que tanto la COVID-19 como su vacuna habían sido diseñadas para matar y que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional planeaban un nuevo atentado contra Donald Trump.

Como director de la Oficina de Respuesta y Recuperación, la mayor división de FEMA, Phillips tiene entre sus funciones formular recomendaciones sobre la declaración federal de desastres y la activación de ayuda federal en situaciones de emergencia. La agencia, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, es uno de los principales organismos encargados de coordinar la respuesta del Gobierno federal ante catástrofes en Estados Unidos.

Phillips tiene previsto comparecer ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre las consecuencias del actual cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la suspensión de su financiamiento, tras demandas demócratas de reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).