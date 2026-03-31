Alemania rechaza ley israelí que aplicaría pena de muerte a palestinos

"Es comprensible que Israel haya adoptado una postura firme contra el terrorismo desde el 7 de octubre", declaró el portavoz gubernamental alemán, Stefan Kornelius, en Berlín. "Sin embargo, el Gobierno alemánve con gran preocupación la ley aprobada ayer".

"El rechazo a la pena de muerte es un principio fundamental de la política alemana", añadió. Además, al Gobierno alemán le preocupa que dicha ley "probablemente se aplique exclusivamente a los palestinos en los territorios palestinos", agregó Kornelius. "Por lo tanto, lamenta la decisión de la Knéset y no puede respaldarla".

También la Unión Europea (UE) reaccionó este martes (31.03.2026): "El proyecto de ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás", indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Medida para palestinos, no para ciudadanos judío-israelíes

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó el lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga ―salvo excepciones sin definir― a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

Victoria para Ben-Gvir

La decisión cuenta como una victoria para el controvertido ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, líder del partido religioso que presentó el proyecto de ley. En la antesala de la votación, Ben-Gvir, un abogado y colono ultranacionalista israelí, de ideología supremacista judía y antiárabe, líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío), crucial para la coalición liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, promovió la medida luciendo una pequeña horca prendida en la solapa.

Israel había abolido la pena de muerte por asesinato en 1954 y la mantuvo solo en casos excepcionales, principalmente por crímenes de guerra o genocidio. La ejecución en 1962 del criminal nazi alemán Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, fue la última llevada a cabo en el país.

rml (afp, efe)