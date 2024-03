Alemania atribuye la filtración sobre Ucrania a un "error individual"

"Aquí ocurrió un error grave que no debería haber ocurrido", admitió Pistorius. No obstante, enfatizó que la confianza de los socios militares de Alemania no se había roto. Los resultados iniciales de la investigación iniciada tras conocerse la filtración mostraron que los "sistemas de comunicaciones del Ejército alemán no están ni fueron comprometidos", dijo el ministro. "La razón por la que la llamada telefónica aún pudo grabarse... se debe a un error individual del usuario", explicó.