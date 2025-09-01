Al menos 600 muertos por fuertes terremotos en Afganistán
El temblor inicial de magnitud 6,0 dejó también unas 2.000 personas heridas, además de cientos de viviendas destruidas.
Al menos 600 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieron en la noche de este domingo (31.08.2025) el este de Afganistán, informaron fuentes oficiales.
"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas", declaró a EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.
Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2.
mg (efe, dpa, reuters)