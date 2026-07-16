Al menos 11 muertos tras incendio en centro infantil de Argelia

Un incendio en un centro de acogida infantil, en el municipio de Mohammadia, al este de Argel, dejó al menos 11 muertos, algunos de ellos niños, y 19 heridos, según indicó el servicio argelino de Protección Civil en un comunicado.

El siniestro, registrado la madrugada de este jueves, se produjo en el Centro de Asistencia Infantil, una institución estatal que funciona como centro residencial y santuario, brindando alojamiento, atención médica y apoyo social a huérfanos, menores abandonados y niños con necesidades especiales, reportaron diversos medios.

Cifras preliminares

Al menos 19 personas resultaron heridas por quemaduras de diversa gravedad, confirmó Karim Ben Fahsi, portavoz de la Defensa Civil argelina, sin precisar cuántos menores se encontraban en el interior del edificio en el momento del suceso.

Aún no estaba claro tampoco cuántos niños hay entre los muertos y heridos, de los cuales diez sufrieron quemaduras graves, dos se vieron afectados por problemas respiratorios y siete -"con lesiones menores"- fueron atendidos también por crisis de ansiedad.

Además, cinco personas con "necesidades especiales", que la fuente no explicó, fueron evacuadas a un "lugar seguro", donde están siendo evaluadas para conocer qué daños sufrieron.

Se desconoce la causa del incendio

Según los informes, las labores de extinción comenzaron alrededor de las 3:00 a. m. Se desconoce la causa del incendio. Protección Civil explicó que los datos son "preliminares".

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que se encuentra de visita en Alemania, presentó sus condolencias y lamentó la muerte de "varios niños" en el incendio, según la agencia oficial APS.

El primer ministro, Sifi Ghrieb, fue a visitar a los heridos en el hospital de quemados de Zeralda, en la periferia de Argel, y luego en el de Mustapha Bacha, en la capital, según la televisión pública.

El jefe del servicio de medicina legal en el hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, declaró a la televisión que algunos cuerpos estaban totalmente calcinados y que tendrían que realizar análisis de ADN para poder identificarlos.

Ola de calor

Las operaciones de extinción y búsqueda concluyeron, y las autoridades de seguridad y judiciales han iniciado una investigación para determinar la causa del incendio, informaron medios locales.

Argelia sufre una ola de calor desde hace varios días. Casi mil incendios se han registrado en el país norteafricano durante la última semana.