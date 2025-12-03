Airbus reduce sus entregas de aviones en 2025 tras problema de A320

"A raíz de un reciente problema de calidad en un proveedor relacionado con los paneles del fuselaje, que afecta a las entregas de la familia A320, Airbus SE actualiza sus previsiones de entregas de aviones comerciales para 2025", indicó la compañía en un comunicado.

En cualquier caso, insistió en que eso no supone modificar las previsiones financieras que había dado al presentar el 29 de octubre los resultados de los nueve primeros meses, lo que significa un resultado neto operativo (ebit) ajustado de unos 7.000 millones de euros y un flujo de caja de alrededor de 4.500 millones.

Detección de "problemas de calidad"

La empresa había informado el martes que hasta 628 aviones A320 podrían ser inspeccionados tras la detección de "problemas de calidad" en sus mamparas metálicas, aunque aclaró que eso "no significa que todos los aviones estén necesariamente afectados".

"El número total de aviones potencialmente afectados, tanto en producción como en servicio, se reduce día a día con el avance de las inspecciones que permiten identificar aquellos que requieren una acción específica", indicó entonces la empresa en un mensaje a la AFP, en respuesta a informaciones de Bloomberg y Les Echos.

Los 628 aparatos citados por esos medios es "una estimación del número máximo" de aviones susceptibles de ser inspeccionados, señaló la empresa. Airbus "está revisando todos los aviones potencialmente afectados, a sabiendas de que solo una parte de ellos requerirá más intervención", agregó la compañía. Y precisó que "siempre se actúa de esa manera ante problemas de calidad en su cadena de suministros".

Fallo detectado tras incidente en Florida

El fabricante anunció el lunes que encontró "problemas de calidad" en los paneles metálicos destinados a su exitoso modelo de pasillo único A320, afirmando que este incidente había sido "identificado" y "circunscrito".

El grupo europeo había anunciado también la noche del viernes que 6.000 unidades del A320 debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a la radiación solar.

El anuncio llegó a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

Entregas de aviones a la baja desde 2019

La compañía debe publicar el próximo viernes las cifras de los aviones que había entregado hasta finales de noviembre. Hasta finales de octubre, había puesto en manos de sus clientes 585 aeronaves, lo que le dejaba muy lejos de los 820 de su meta inicial.

En 2024, Airbus había entregado 766 aviones, lo que significaba más que en 2023 (entonces fueron 735) pero cuatro menos que el último objetivo que se había fijado, y que ya había revisado a la baja durante el pasado año a la vista de las dificultades que tenía para mantener la cadencia.

Este año, hasta el final del verano, acumulaba retrasos significativos, sobre todo por los problemas de aprovisionamiento de motores, sobre todo del fabricante CFM, la empresa común entre el francés Safran y el estadounidense GE.

Antes de la pandemia, que trastocó profundamente la industria aeronáutica mundial con un bajón radical en la producción de la que no ha conseguido todavía recuperarse, Airbus había entregado 863 aeronaves en 2019.