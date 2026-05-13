AIE: el mundo agota sus reservas de petróleo a "ritmo récord" por la guerra en Medio Oriente

Detenidas las salidas de crudo iraní en su principal terminal, según imágenes satelitales

India casi triplica el arancel al oro para frenar el impacto de la guerra en Irán

AIE: el mundo agota reservas de petróleo a velocidad récord por la guerra en Medio Oriente

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Tráfico aéreo de pasajeros en Europa aumentó pese a la guerra

El tráfico aéreo de pasajeros en Europa creció un 3,8 % en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos publicados por la asociación europea de aeropuertos, ACI Europe, que destaca en un comunicado que este incremento se ha registrado pese a la guerra en Oriente Medio. Aun así, este aumento es cuatro décimas inferior al observado en el mes de febrero, cuando el tráfico aéreo en Europea se expandió un 4,2 %.

El conflicto en Medio Oriente, además, ha afectado en mayor medida a los aeropuertos de países europeos que no forman parte de la UE, que han registrado un incremento del 2,6 % en marzo que contrasta con el aumento de 5,9 % del mes anterior. En los aeropuertos del bloque, sin embargo, el tráfico aéreo de pasajeros ha incluso aumentado dos décimas, desde el 3,9 % observado en el segundo mes del año hasta el 4,1 % de marzo.

Bloomberg: detenidas las salidas de crudo iraní en su principal terminal, según imágenes satelitales

Los envíos de petróleo desde la isla de Kharg, principal terminal exportadora de Irán, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos, según imágenes satelitales recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra.

Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.

Irán había mantenido las operaciones en Kharg durante el conflicto y continuó cargando crudo en buques utilizados posteriormente como almacenamiento flotante, después de que la Armada estadounidense bloqueara la salida de embarcaciones del golfo Pérsico.

Paralización y supuesto vertido

Bloomberg señala que una paralización prolongada de la terminal aumentaría aún más la presión sobre las instalaciones de almacenamiento restantes del país que, según las citadas imágenes, se encuentran cada vez más llenas. Si la capacidad se agotara, Teherán podría verse obligada a aplicar nuevos recortes de producción, después de haber reducido ya parte de su bombeo.

The New York Times informó previamente de una fuga de 3.000 barriles en la instalación, lo que podría haber afectado a las cargas. Según mostraron imágenes satelitales captadas entre el 6 y el 8 de mayo por los satélites Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3 del programa Copernicus, el presunto derrame, que aparece en las fotografías como una mancha gris y blanca, cubría las aguas al oeste de la isla, de 8 kilómetros (5 millas) de longitud, reporta la agencia Reuters.

Sin embargo, "nuestros resultados de monitoreo indican que este derrame fue provocado por la descarga de aguas de lastre contaminadas con sustancias provenientes de un buque cisterna no iraní, y no se ha reportado ninguna fuga de petróleo en los oleoductos o instalaciones petroleras [de Irán]", afirmó la vicepresidenta iraní Shina Ansari, según la citan los medios estatales.﻿

India casi triplica el arancel al oro para frenar el impacto de la guerra en Irán

El Gobierno de la India elevó los aranceles sobre la importación de oro y plata del 6 % al 15 %, una medida de urgencia para frenar la depreciación de la rupia y el drenaje de reservas de moneda extranjera, agravados por la inestabilidad en Medio Oriente y la guerra contra Irán.

La decisión responde a la preocupación de Nueva Delhi por la caída de sus reservas ante el alza global de los precios del petróleo, consecuencia directa del conflicto en Irán y las interrupciones logísticas en el estrecho de Ormuz.

El pasado domingo, el primer ministro Narendra MoModi, Narendradi ya había pedido a la población india, que en conjunto supone el segundo mayor consumidor mundial de metales preciosos, que pausara la compra de oro durante un año para proteger la balanza de pagos del país.

La India representa el 22 % de la demanda global de joyería. Según el Consejo Mundial del Oro (WGC), el gasto en este sector alcanzó un récord de 11.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, una cifra impulsada por el 'rally' de precios internacionales a pesar de que el volumen de compra física había caído un 19 % respecto al año anterior.

Según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2024 la India importó oro principalmente desde Suiza (19.600 millones de dólares), Emiratos Árabes Unidos (16.100 millones), Sudáfrica (6.350 millones), Perú (4.210 millones) y Australia (2.990 millones).

AIE: el mundo agota reservas de petróleo a "ritmo récord"

El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un "ritmo récord", en un contexto de guerra en Medio Oriente que está castigando el suministro procedente del Golfo, alertó la Agencia Internacional de Energía (AIE), en su más reciente informe.

Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo.

"La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo", agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.