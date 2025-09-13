Agente de ICE mata a migrante mexicano en Chicago

Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante mexicano en Chicago el viernes (12.09.2025), después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, informaron las autoridades en Estados Unidos.

El ciudadano mexicano fue identificado como Silverio Villegas González, de 38 años, que trabajaba como cocinero, informó el consulado de México en Chicago, que dijo haber establecido comunicación con autoridades del ICE para conocer detalles de lo ocurrido.

"Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local", explicó ICE en un comunicado.

Operativo en Franklin Park

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió "heridas graves y se encuentra estable", según ICE.

El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare.

"Los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas", dijo al respecto la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Operación Midwaz Blitz

Según dijeron fuentes locales y colectivos sociales de Chicago a EFE, ICE ha realizado un mayor número de arrestos y redadas migratorias en la ciudad -así como en el resto del estado de Illinois- como parte de su Operación Midway Blitz.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha sido, por el momento, mucho más limitada de lo que prometió el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas el pasado fin de semana, y que hacían presagiar incluso el envío de la Guardia Nacional de EE.UU., como ocurrió previamente en Los Ángeles y en Washington D.C.

Trump reiteró este viernes que su intención es mandar a la Guardia Nacional para combatir esa situación en la capital de Illinois, como parte de sus planes de enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades del país, gobernadas mayoritariamente por demócratas.

Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes irregulares son relativamente raros.