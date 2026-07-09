Agencia africana advierte que brote de ébola se propaga más rápido que los anteriores

El número de casos confirmados del virus del ébola en República Democrática del Congo aumentó 25 % en una semana, indicó este jueves (09.07.2026) el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia de la Unión Africana.

"Desafortunadamente, el virus sigue adelantándose a nuestra respuesta. Se propaga más rápido de lo que se despliegan los recursos para controlar la situación", declaró el jefe de preparación y respuesta a emergencias, Wessam Mankoula.

En total, se han registrado 600 muertes entre 1.759 casos confirmados en República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia actual, indicó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe de situación con fecha del 7 de julio.

En la vecina Uganda, el balance se mantiene estable, con dos muertes por 20 casos confirmados.

La República Democrática del Congo ha sufrido 17 epidemias de ébola, pero no existe ni vacuna ni tratamiento específico para el virus Bundibugyo, el responsable de la epidemia actual.

La epidemia de ébola más violenta de la historia, que azotó África Occidental entre finales de 2013 y 2016, causó más de 11.300 fallecidos entre unos 29.000 casos registrados, más de 99 % en Guinea, Liberia y Sierra Leona.